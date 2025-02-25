СК возбудил уголовное дело после нападения на Генконсульство РФ в Марселе

После того, как неустановленные лица бросили 3 бутылки с неизвестным взрывчатым веществом в здание российского Генконсульства в Марселе, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По словам Петренко, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений». Несмотря на то, что никто не пострадал, брошенные бутылки со взрывчатым веществом создали угрозу безопасности сотрудников консульства и нарушили его штатную работу.

«В рамках уголовного дела осуществляется взаимодействие с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснила Петренко.

Взрыв на территории Генконсульства РФ произошел 24 февраля. Неизвестные бросили три бутылки к зданию, где две из них взорвались. Позднее в Марселе задержали подозреваемого, который мог устроить диверсию.