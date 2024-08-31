сегодня в 10:45

СК возбудил уголовное дело после масштабной атаки ВСУ на Белгород

Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки украинской армии на Белгород. В результате теракта погибли пять мирных жителей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбудили по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к совершению теракта.

В результате масштабной атаки ВСУ на город и окрестности погибли пять мирных жителей, ранения получили 46 человек. Среди них семь несовершеннолетних.

Также повреждены объекты инфраструктуры, в том числе школа и детский сад. Атака велась кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.