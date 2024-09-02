СК возбудил уголовное дело из-за незаконных действий мигрантов в Подмосковье

СК: Бастрыкин взял под контроль дело о массовой драке мигрантов в Подмосковье

Следственные органы ГСУ по Московской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство» в связи с массовой дракой мигрантов в поселке Тельмана. Также дело взял под контроль глава Следкома Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ.

31 августа в поселке Тельмана Раменского городского округа произошла драка между большим количеством мигрантов. Местные жители жаловались на приезжих в правоохранительные органы, однако никакие меры там принять не смогли. Уголовное дело находится под контролем у главы СК Александра Бастрыкина.

В поселке имени Тельмана мигранты, среди которых есть и нелегальные, били друг друга палками, бутылками и другими предметами. Затем они бегали по населенному пункту и пугали людей.

До этого массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В конфликте друг с другом схлестнулись несколько десятков человек.