СК возбудил уголовное дело из-за незаконных действий мигрантов в Подмосковье
Фото - © Страница ГСУ СК России по Московской области в «ВКонтакте»
Следственные органы ГСУ по Московской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство» в связи с массовой дракой мигрантов в поселке Тельмана. Также дело взял под контроль глава Следкома Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ.
31 августа в поселке Тельмана Раменского городского округа произошла драка между большим количеством мигрантов. Местные жители жаловались на приезжих в правоохранительные органы, однако никакие меры там принять не смогли. Уголовное дело находится под контролем у главы СК Александра Бастрыкина.
В поселке имени Тельмана мигранты, среди которых есть и нелегальные, били друг друга палками, бутылками и другими предметами. Затем они бегали по населенному пункту и пугали людей.
До этого массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В конфликте друг с другом схлестнулись несколько десятков человек.