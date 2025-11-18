СК предъявил обвинение в убийстве женщине, обезглавившей сына в Балашихе

Ранее рюкзак с головой мальчика был обнаружен рабочими в Гольяновском пруду в Москве. Правоохранители позднее нашли тело в квартире в Балашихе, где жил ребенок. Мать мальчика на допросе призналась, что это она расчленила сына. Женщина написала явку с повинной.

На допросе женщина подтвердила признательные показания, она детально рассказала о произошедшем. Сейчас следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанной.

По результатам проведенной проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка, специалисты возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Должностные лица не приняли меры ограничения и лишения обвиняемой родительских прав на малыша из-за ее заболевания, нахождения на учете у специализированного врача, а еще выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.

