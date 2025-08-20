СК открыл уголовное дело после пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемереве Происшествия сегодня в 14:51

Из-за пожара в ТЦ «Лапландия» в Кемереве открыли уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины возгорания. Во время расследования планируют дать оценку действиям людей, которые несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в строении. Ранее в ТЦ «Лапландия» в Кемерове загорелся фасад. Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк сказал, что пожар потушили быстро, никто не пострадал.