сегодня в 09:57

Фасад ТЦ «Лапландия» в Кемерове сгорел в мощном пожаре

Сгорела обшивка фасада торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Была проведена эвакуация, пожар потушили, сообщил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.

Сотрудников и гостей ТЦ вывели на улицу. Сотрудники МЧС приехали на место происшествия и начали тушить огонь.

«Пожар потушен, работают пожарные машины, службы скорой помощи на месте, пострадавших нет, люди эвакуированы», — добавил губернатор Кемеровской области — Кузбасса в своем Telegram-канале.

Возгорание получило второй номер сложности. На опубликованном «112» видео из здания шел черный дым. Сотрудники МЧС заливали его водой.