СК начал проверку после избиения малыша в Подмосковье известным психологом

Доследственную проверку организовали в Красногорске после того, как известный психолог посреди улицы избила ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Правоохранители проверяют информацию СМИ о том, что во дворе одного из домов женщина бросила ребенка в детскую коляску и нанесла ему несколько ударов по лицу. Они устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети появились кадры из Красногорска. На них запечатлено, как женщина вышла из себя после того, как ребенок выбежал на дорогу. Она бросила его в коляску, а затем поколотила.

Позднее в СМИ появилась информация, что избивавшая малыша в Подмосковье оказалась «гуру психотерапии». Причем ранее она уже становилась героиней новостей из-за неадекватного поведения.