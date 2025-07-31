Наносившая пощечины малышу в Подмосковье оказалась «гуру психотерапии»

Женщина, которая в Подмосковье посреди улицы кинула ребенка в коляску и наносила ему пощечины, оказалась создательницей Международного Университета психологии и психотерапии Татьяной Саморуковой. Теперь женщину, которая ранее уже попадала в скандал из-за дебоша в московском отеле, ищет полиция, сообщает Mash .

По данным издания, правоохранители уже нагрянули домой к Саморуковой, однако она не открывает двери и не отвечает на телефонные звонки.

В мае 2024 года «гуру психотерапии» уже становилась героиней новостей из-за неадекватного поведения — она устроила скандал в столичном отеле, бросала предметы в персонал и материалась. Тогда Саморукова, называющая себя гештальт-терапевтом с 30-летним опытом, была недовольна отсутствием уборки одного из гостиничных номеров. В тот раз на нее уже писали заявление в полицию.

Ранее в Сети появились кадры из Красногорска, на которых предполагаемая Саморукова бросала мальчика в коляску и била его по лицу. Очевидцы утверждали, что женщина могла выйти из себя из-за того, что ребенок выбежал на дорогу.