Жительница Подмосковья посреди улицы била малышу пощечины и попала на видео

В Красногорске женщина на видео бросила малыша в коляску и била ему пощечины

В подмосковном Красногорске очевидцы сняли на видео женщину, которая бросила маленького мальчика в коляску и била его по лицу. По словам свидетелей, дама вышла из себя и поколотила ребенка после того, как он выбежал на дорогу. Кадры с места событий опубликовали «Осторожно, новости» .

Утверждается, что кадры сняли 30 июля на территории жилого комплекса «Ильинские луга». Очевидцы успели запечатлеть, как женщина с черными волосами кинула мальчика в коляску и, крича на него, начала бить малыша по голове.

По словам свидетелей, перед избиением мальчик выбежал на дорогу, что и могло разозлить его предполагаемую мать.

«Понимаю, что такая реакция может быть следствием сильного испуга за малыша. Но разве это норма? В следующий раз она его толкнет, он ударится головой об острый угол и умрет», — прокомментировали местные жители.

Ранее в Ленинском городском округе Подмосковья мужчины устроили стрельбу из пневматического оружия и попали в мальчика.