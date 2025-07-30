«В мальчика попал»: в Подмосковье произошла стрельба

В Подмосковье мужчины устроили стрельбу по детям и маме с коляской

В Ленинском горокруге Подмосковья мужчины устроили стрельбу с балкона из пневматического оружия. Одна из пулек попала в ребенка, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось вчера, 29 июля. Двое мужчин стреляли из пневматики с балкона квартиры в жилом комплексе «Горки парк» в деревне Коробово.

По словам очевидцев, накануне нарушители палили по окнам, а уже сегодня начали стрелять в людей. Одна из пулек попала в несовершеннолетнего.

«В мальчика попал, я с коляской шла прямо рядом, мог и в нас попасть», — рассказала свидетельница.

На месте происшествия уже работает полиция. Подробностей о состоянии мальчика, в которого, по словам очевидцев, попали стрелки, не приводится.