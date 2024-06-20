СК начал проверку после гибели человека из-за «Эдгара» в Москве

сегодня в 15:29

СК начал проверку после гибели человека во время смерча в Москве

На севере столицы от сильного ветра дерево упало на мужчину, пострадавший скончался на месте. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Специалисты осматривают место трагедии, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

В четверг на мегаполис обрушился ураган «Эдгар» с мегаливнем. Еще дует штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Москвичам порекомендовали не выходить на улицу.

Упавшие из-за шквального ветра деревья в столице распиливают и вывозят, также сотрудники коммунальных служб демонтируют поврежденные конструкции. Для ликвидации подтоплений на улицах работают бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток».