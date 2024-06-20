сегодня в 14:35

В Москве коммунальщики пилят упавшие от непогоды деревья и разбирают завалы

Упавшие из-за шквального ветра деревья в столице распиливают и вывозят, также сотрудники коммунальных служб демонтируют поврежденные конструкции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На видео, размещенном в Telegram-канале комплекса, показано, как рабочие пилят упавшие и завалившие дорогу деревья. Некоторые стволы лежат на автомобилях. Также видно, что на дорогах открыты колодцы для слива воды, за ситуацией следят специалисты.

Для ликвидации подтоплений на улицах работают бригады и специальная техника ГУП «Мосводосток», а еще откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний мегаполиса.

Москвичей попросили переждать непогоду в здании, не выходить на улицу.

В четверг на Москву обрушился мощный ураган с ливнем. Ситуацию осложняют и штормовые порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с.