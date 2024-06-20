сегодня в 13:48

Сносит крыши и гнет рекламные щиты: в Москве разгулялся ураган «Эдгар»

На территории столицы разбушевалась стихия. Шквалистый ветер вперемешку с дождем гнет деревья, отрывает куски от крыш и ломает дорожные знаки, сообщил корреспондент РИАМО.

На дороги и тротуары льются потоки воды, местами начались подтопления.

От сильного ветра со стройплощадки у Ботанического сада улетели листы, у офисных зданий «Москва-Сити» под шквалом согнулись рекламные щиты и дорожные знаки. По всему городу летают урны.

А жителям Строгина удалось увидеть, как зарождается смерч. Этот район одним из первых принял на себя удар стихии.

Ураган «Эдгар» принес в мегаполис грозу, мегаливень и ветер до 25 м/с, непогода сохранится в городе до 22 часов.