Сирена ракетной опасности запущена во всей Белгородской области

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Сигнал ракетной опасности запустили на территории всей Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Гладков посоветовал укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами — это коридор, ванная, туалет, кладовая.

На улице жители должны спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что около 11:30 по московскому времени украинские военнослужащие пытались с помощью беспилотника совершить террористическую атаку на Белгородскую область, но потерпели крах.