ВСУ пытались совершить террористическую атаку под Белгородом с помощью БПЛА

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Минобороны России сообщило в Telegram -канале, что около 11:30 по московскому времени украинские военнослужащие пытались с помощью беспилотника совершить террористическую атаку на Белгородскую область, но потерпели крах.

Киев хотел ударить беспилотником самолетного типа по объектам в Белгородской области, но российские военнослужащие успешно отразили атаку. Дрон удалось сбить средствами ПВО.

Ранее российская система ПВО в небе над Белгородской областью уничтожила две авиабомбы французского изготовления. Атаку на Россию пытались совершить управляемыми бомбами Hammer.

Накануне в Белгороде и Белгородской области воздушную опасность объявляли 16 раз. Украина отчаянно пыталась атаковать Россию, но ничего не вышло.