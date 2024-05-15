Две французские авиабомбы перехватили в небе над Белгородом
ПВО уничтожила две авиабомбы Hammer над Белгородом
Российская система ПВО уничтожила две авиабомбы французского производства Hammer, выпущенные ВСУ, над Белгородом, сообщает пресс-служба Минобороны.
«С 20.00 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб „Hammer“ французского производства над территорией Белгородской области», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее на всей территории Белгородской области РСЧС была объявлена ракетная опасность. Звучала сирена воздушной тревоги.
Накануне ракетная опасность вводилась в Белгороде и регионе 16 раз.