«Синьхуа»: количество умерших из-за землетрясения в Тибете увеличилось до 53
Из-за землетрясения в китайском Тибетском автономном районе умерли 53 человека. Еще десятки пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«В результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 получили травмы», — рассказали в штабе по оказанию помощи пострадавшим.
Магнитуда землетрясения была 6,8. Инцидент случился 7 января в 04:05 по московскому времени.
Очаг был на глубине 10 километров.