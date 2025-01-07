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«Синьхуа»: количество умерших из-за землетрясения в Тибете увеличилось до 53

Из-за землетрясения в китайском Тибетском автономном районе умерли 53 человека. Еще десятки пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«В результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 получили травмы», — рассказали в штабе по оказанию помощи пострадавшим.

Магнитуда землетрясения была 6,8. Инцидент случился 7 января в 04:05 по московскому времени.

Очаг был на глубине 10 километров.