В юго-западной части Китая произошло сильное землетрясение, десятки погибли
«Наньфань Жибао»: в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8, 36 погибших
В Тибетском автономном районе, который расположен на юго-западе Китая, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Есть десятки погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ «Наньфан Жибао».
Землетрясение случилось 7 января в 04:05 по московскому времени. Инцидент произошел в уезде Тингри округа Шигадзе.
Умерли 36 человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Ранее в турецкой Анталье обнаружили землетрясение магнитудой 4,5. Очаг был на глубине почти семь километров.