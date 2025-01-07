В юго-западной части Китая произошло сильное землетрясение, десятки погибли

сегодня в 07:38

В Тибетском автономном районе, который расположен на юго-западе Китая, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Есть десятки погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ «Наньфан Жибао».

Землетрясение случилось 7 января в 04:05 по московскому времени. Инцидент произошел в уезде Тингри округа Шигадзе.

Умерли 36 человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Ранее в турецкой Анталье обнаружили землетрясение магнитудой 4,5. Очаг был на глубине почти семь километров.