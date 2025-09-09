Символика сатанизма*: москвичку оштрафовали за пентаграмму на куртке

Суд в Москве оштрафовал девушку за пентаграмму на куртке

Суд в Москве признал 19-летнюю девушку виновной в демонстрации экстремистской символики из-за куртки с нарисованной пентаграммой и «Крестом Левиафана». Сама задержанная заявила, что просто увлекается тяжелой музыкой, сообщает «Осторожно, новости» .

Изначально девушку доставили в отдел полиции в Зеленограде из-за ее публикаций в личном Telegram-канале, где правоохранители заметили демонстрацию нацистской символики. Уже в помещениях местного УВД полицейские обратили внимание на странную куртку задержанной.

По данным следствия, на одежде девушки была пентаграмма, нарисованная «черной краской и обрамленная в колючие шипы», а также символика «Крест Левиафана». Ее следователи посчитали «символом церкви сатаны»*.

В отношении фигурантки было возбуждено дело по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Сама москвичка признала вину, но заявила, что не знала об экстремистской символике. По ее словам, она сама нанесла на куртку рисунки, потому что увлекается тяжелой музыкой.

В результате девушку оштрафовали. Также у нее изъяли куртки и сумки, на которых обнаружили запрещенные символы.

Ранее жителя Кургана оштрафовали за посты с символами сатанизма*. Он выложил фотографию сатаны* в одну из социальных сетей.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

