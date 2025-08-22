сегодня в 15:31

Жителя Кургана в первый раз в РФ оштрафовали за посты с символами сатанизма*

Жителя Кургана городской суд в первый раз в России оштрафовал за публикацию картинок с образом сатаны*. Пост в социальной сети классифицировали, как связанный с международным движением сатанизма*, рассказали Ura источники, приближенные к силовым структурам.

Жителя Кургана вызвали в суд. В пресс-службе рассказали, что мужчина выложил фотографию сатаны* в одну из социальных сетей. Международное движение сатанизма было признано экстремистским в РФ 23 июля 2025 года.

Мужчину оштрафовали на тысячу рублей. В полиции Курганской области рассказали, что суд вынес первое такое решение.

Правоохранители порекомендовали не носить в общественных местах одежду с сатанинской* символикой. Нельзя и выкладывать в социальные сети такие изображения.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.