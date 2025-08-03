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Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя

Средства противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — отметил он.

В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник. По этой причине территорию оцепили. На место прибыли спецслужбы.

Отмечается, что объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее на фоне беспилотной опасности петербургский аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и отправку региона. Они длились примерно 40 минут. Были задержаны и отменены некоторые рейсы.