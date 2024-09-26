Силы ПВО уничтожила в Брянской области украинский беспилотник
В четверг силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Это второй сбитый за ночь беспилотник в регионе.
Ранее силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.