Силы ПВО уничтожила в Брянской области украинский беспилотник

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В четверг силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Это второй сбитый за ночь беспилотник в регионе.

Ранее силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.