ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

сегодня в 23:40

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В среду вечером скончался житель Белгородской области, машина которого была атакована дроном ВСУ.