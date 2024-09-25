Скончался житель Белгородской области, машину которого атаковал дрон ВСУ

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В среду вечером скончался житель Белгородской области, машина которого была атакована дроном ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина в момент атаки ехал по автодороге Чайки — Красный Октябрь. В результате удара дрона он получил серьезные ранения.

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины было проникающее ранение в живот.

Несмотря на все усилия медиков, его не удалось спасти. Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.