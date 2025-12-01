Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил он в Telegram-канале.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы.

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

Беспилотники сбивали на подлете к Москве и накануне, 9 декабря. Тогда же временные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.