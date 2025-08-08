В Москве силовики задержали подозреваемого в убийстве знакомого в Москве из-за долга. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по российской столице.