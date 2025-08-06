Превратили в «решето»: труп с множеством ножевых ранений нашли в московском лесу
Труп с множеством ножевых ранений нашли в московском лесу
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В лесу на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с множеством ножевых ранений. В обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.
Покойника нашли в лесопарковой зоне в среду, 6 августа. Силовики пришли к выводу, что мужчина умер насильственной смертью — на его теле было множество ножевых ранений.
По факту гибели человека организована доследственная проверка.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Деятельность правоохранителей координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Дарья Зуева.
Детали гибели мужчины устанавливаются.