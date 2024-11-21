Силовики задержали мужчину, расстрелявшего охотников в подмосковном лесу

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СК: в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве охотника

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание мужчины, который подозревается в нападении с оружием на двух охотников в лесу Талдома, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 17 ноября. Подозреваемый в Талдомском лесу Подмосковья выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин, которые охотились.

Один пострадавший скончался на месте. Второй вовремя получил помощь докторов.

Сейчас выясняются мотивы подозреваемого. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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