Силовики задержали мэра Владимира в его администрации за возможные махинации

Правоохранители провели задержание мэра Владимира Дмитрия Наумова за, предположительно, махинации с землей на кладбищах. Об этом сообщает Mash .

Задержание провели утром 27 августа. Силовики пришли к Наумову в здание администрации города.

Наумов, предположительно, мог покрывать руководителя муниципальной ритуальной фирмы.

Следком ранее возбудил уголовное дело о мошенничестве на кладбище в поселке Улыбышево Владимирской области. Всего фигурантов 10 человек, четверо из них, включая и.о. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никиту Петрунина и замдиректора «ЦУГД» Сергея Ершова, уже были арестованы. Они же и могли дать показания на Наумова.

По текущей версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года черные ритуальщики из подмосковного Видного могли заставлять заказывать копать могилы и ставить оградки только у своих людей.

Для этого они маскировались под сотрудников МУПа, использовали муниципальные ресурсы, а деньги забирали себе. При этом цены завышали — с 20 тыс. рублей (обычная стоимость) до 39 тысяч руб.

Дмитрий Наумов был мэром Владимира с 16 ноября 2022 года. С 26 июня по 25 сентября 2019 года работал врио главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

Ранее врио замглавы Курской области Владимира Базарова задержали сотрудники силовых структур. Его подозревают в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций.