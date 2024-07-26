Силовики задержали грабителя, пытавшегося отрезать нос жительнице Москвы

Московские полицейские при поддержке СОБР Росгвардии провели задержание предполагаемого злоумышленника, который этой ночью пытался отрезать женщине нос, сообщает SHOT .

Нападение произошло 26 июля после часа ночи в сквере 1905 года в Пресненском районе столицы. На двух женщин 44 и 45 лет напал мужчина, в руке у которого был нож.

Агрессивно настроенный гражданин ударил острым предметом одну из жертв и начал требовать отдать ему деньги. После получения материальных средств нарушитель правопорядка убежал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Тяжелых увечий нападавший нанести не смог.

Ранее на Международном шоссе в столице между водителем такси и мужчиной, который сел в салон автомобиля, произошел конфликт. В результате таксист четыре раза выстрелил из травматического пистолета в голову клиента.