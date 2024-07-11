Силовики задержали бывшего первого замруководителя фонда содействия ЖКХ Талалыкина

сегодня в 16:51

Силовики задержали бывшего первого замруководителя фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.

В государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» Талалыкин начал работать в 2007 году. Сначала он находился на посту заместителя, а потом первого заместителя гендиректора. В 2022 году госкорпорация стала частью фонда развития территорий.

Позже Талалыкин стал главой комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета при Минстрое.

С 2005 по 2007 годы мужчина работал главным советником аппарата комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.