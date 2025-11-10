Силовики в Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения

сегодня в 11:01

Два руководителя коммерческого предприятия Ярославля планировали незаконно поставлять за рубеж российские двигатели двойного назначения. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, злоумышленники организовали канал незаконных поставок российских двигателей за рубеж. Они действовали в интересах Минобороны иностранного государства.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и экспорт продукции за рубеж. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт).

Ранее силовики задержали москвича, который собирал данные о бойцах ВС РФ по заданию украинской стороны. Он также хотел вступить в ряды ВСУ.

