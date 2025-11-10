Силовики в Ярославле пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения
Фото - © Медиасток.рф
Два руководителя коммерческого предприятия Ярославля планировали незаконно поставлять за рубеж российские двигатели двойного назначения. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, злоумышленники организовали канал незаконных поставок российских двигателей за рубеж. Они действовали в интересах Минобороны иностранного государства.
Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и экспорт продукции за рубеж. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт).
Ранее силовики задержали москвича, который собирал данные о бойцах ВС РФ по заданию украинской стороны. Он также хотел вступить в ряды ВСУ.
