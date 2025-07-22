Силовики проводят обыски в Михайловском театре в Петербурге

Следователи и полицейские обыскивают помещения Михайловского театра по ранее возбужденному уголовному делу о растрате или присвоении средств в крупном размере. Главной целью силовиков на данный момент является изъятие документации, сообщает «Фонтанка» .

Стражи порядка собирают документы у руководства и беседуют с администрацией театра. Следователи пытаются выяснить, какие распоряжения отдавал директор МХАТ и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в Петербурге, когда ему было запрещено покидать место жительства. В настоящее время Кехман находится в Москве.

Правоохранительные органы посетили также столичные автосалоны «Автодом». Их интересуют документы на два элитных автомобиля Mercedes — S-Класс и G-Класс. По данным следствия, этими машинами пользовался Кехман, хотя официально они зарегистрированы на других лиц. Силовики рассматривают эту ситуацию как возможное получение взятки.

Кехмана задержали 9 июля. Обыски в МХАТ прошли после возвращения мужчины из-за границы. Позднее Кехмана обвинили в растрате денег, затем его свободу ограничили подпиской о невыезде.