Сильный ветер повалил дерево прямо на машину в Москве

На западе Москвы сильный ветер свалил дерево прямо на одну из машин, сообщает «Осторожно, Москва» . Днем 29 мая деревья также падали в центре и на севере столицы.

Дерево рухнуло на черный автомобиль в столичном районе Крылатское. По данным журналистов, машина была припаркована.

Пока неизвестно, находился ли кто-либо внутри транспорта в момент падения дерева. Сведений о пострадавших не поступало.

Днем 29 мая ветер также попалил деревья на севере Москвы и на улице Воронцовская в ЦАО. В последнем случае, по словам очевидца, обломки задели пожилую женщину, однако она не получила травм.

Сегодня в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности погоды. В столице прогнозировалась сильная жара, а в Подмосковье — шквалистый ветер со скоростью до 17 м/с.