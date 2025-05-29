В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности погоды из-за жары и ветра

В четверг в Москве прогнозируется жара, а в Подмосковье — сильный ветер. В связи с этим в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве период предупреждения продлится до 20 часов 29 мая. В столице ожидается очень высокая температура воздуха. Местами столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

В Московской области «желтый» уровень введен из-за сильного ветра. Днем порывы будут составлять до 17 м/с. Период предупреждения также продлится до 20 часов 29 мая.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе в четверг температура повысится до плюс 28-30 градусов. При переменной облачности будет сухая погода.