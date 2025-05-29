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30-градусная жара ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и Москве в четверг температура повысится до плюс 28 — плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности прогнозируется сухая погода.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Предстоящей ночью в регионе термометры покажут плюс 14 — плюс 16 градусов, днем 30 мая — от плюс 26 до плюс 28. В Подмосковье местами может пройти небольшой дождь.