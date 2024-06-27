Сильный пожар начался на рынке в Дмитровском округе
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На территории рынка на Рогачевском шоссе в Дмитровском округе наблюдается сильное возгорание, сообщает МК.
На видео показано, что огонь охватил торговые ряды, пламя поднимается очень высоко и раздувается ветром. Черный дым поднимается в небо. За пожаром наблюдают люди.
Подробности происшествия в настоящий момент выясняются. Сведений о пострадавших пока нет.
Ранее в высотном здании во Фрязине произошел крупный пожар. Предварительно, погибли шесть человек. Трагедия произошла из-за дугового пробоя в электросети.