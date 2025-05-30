«Швырял меня о стену»: бывшая помощница P. Diddy рассказала об унижениях

Экс-помощница P. Diddy рассказала о насилии и унижении в доме у рэпера

Бывшая помощница рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, рассказала в суде, что во время работы со знаменитостью неоднократно подвергалась унижениям и насилию. Настоящий ужас происходил после вечеринки в честь 40-летия ее работодателя, сообщает РЕН ТВ .

По словам Мии, условия труда у P. Diddy были изнурительными. При задержке в выполнении поставленных задач она подвергалась насилию.

«Он швырнул меня об стену. Он швырнул меня в бассейн. Он бросил мне на голову ведро со льдом. Он ударил меня рукой о дверь», — перечислила пострадавшая.

Все границы рэпер перешел после вечеринки по случаю его дня рождения. Помощнице запрещали закрывать двери спальни в особняке в Лос-Анджелесе. Там ее неоднократно насиловали. Все это время P. Diddy качал головой. Потом он заявил, что отрицает все обвинения в сексуальном насилии.

Комбса арестовали 17 сентября прошлого года. Бывшая девушка артиста обвинила его в насилии и торговле людьми. Также ему предъявили обвинения в организации проституции.

Во время процесса певица Кэсси Вентура (Кассандра Элизабет Вентура) дала показания о том, что рэпер принуждал ее к действиям сексуального характера, которые она назвала унизительными, и осуществлял тотальный контроль над ее жизнью.