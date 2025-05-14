«Таскал и пинал»: певица Кэсси Вентура рассказала об издевательствах P. Diddy

Во время судебного процесса против Шона «Дидди» Комбса певица Кэсси Вентура (Кассандра Элизабет Вентура) дала показания о том, что рэпер принуждал ее к действиям сексуального характера, которые она назвала унизительными, и осуществлял тотальный контроль над ее жизнью, сообщает Газета.ru со ссылкой на BBC.

Вентура рассказала, что ее знакомство с Комбсом произошло, когда ей было 19 лет (сейчас ей 38), после чего между ними возникли романтические отношения. Со слов исполнительницы, в тот период рэпер полностью контролировал ее жизнь: оплачивал жилье, автомобиль и временами забирал технику в качестве наказания.

«Контроль был во всем: начиная с того, как я выглядела, и заканчивая тем, чем занималась», — добавила певица.

В конечном итоге, по словам Вентуры, контроль перерос в насилие. Она, едва сдерживая слезы во время заседания, утверждала, что рэпер наносил ей удары по голове, «опрокидывал, таскал и пинал».

Бывшая партнерша Комбса также вспомнила, что через год после начала отношений рэпер привел ее на первую вечеринку сексуального характера, где наблюдал за ее интимной связью с мужчинами из эскорта, нанятыми им.

«Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной», — заявила она.

Вентура заверила, что давала согласие на участие, поскольку стремилась сделать своего возлюбленного счастливым. По словам певицы, подобные мероприятия длились от 3 до 4 дней. Ей приходилось употреблять наркотические вещества, чтобы «не чувствовать». Она добавила, что Комбс выплачивал мужчинам от 1,5 до 6 млн долларов за участие.