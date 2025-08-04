Шторм на Кубани: в регионе восстанавливают подачу электричества

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В Краснодарском крае восстанавливают подачу электроэнергии после шторма

В Туапсинском районе продолжаются работы по устранению последствий мощного наводнения, вызванного ураганом. Специалисты активно обследуют подтопленные территории, а жители оценивают нанесенный стихией ущерб. Главной задачей на данный момент является восстановление электричества, пишет РЕН ТВ .

Приоритетной задачей для экстренных служб является восстановление электроснабжения. На данный момент все обесточенные объекты, включая жилые дома и социальные учреждения, временно подключены к резервным источникам питания.

Местная жительница Светлана Комисаренко рассказала, что на ее глазах потоком воды унесло две машины, которые протащило через несколько домов. По словам женщины, ее собственный автомобиль сильно поврежден и полностью забит илом.

В Туапсинском районе продолжается чрезвычайная ситуация после разрушения моста через реку Шапсухо. Жители около 300 домов в поселке Лермонтово оказались изолированы от внешнего мира.

Аварийный мост, служивший единственной переправой, не устоял перед мощным течением реки. Сильный поток полностью уничтожил конструкцию, лишив жителей связи с «большой землей».

Спасатели организовали круглосуточное дежурство и обеспечивают доставку продуктов питания, воды и других предметов первой необходимости. Некоторые местные жители пытаются добраться до своих домов вплавь, чтобы забрать документы, лекарства и личные вещи.

Синоптики предупреждают, что ситуация может усугубиться из-за прогнозируемой новой волны осадков в регионе.

Мощный шторм обрушился на Кубань 3 августа. В результате непогоды над Черным морем местные жители заметили в том числе два мощных смерча. Соответствующие видео появились в Сети. К утру 4 августа подтопленные дома стали освобождаться от воды.