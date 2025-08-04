Шторм на Кубани: в регионе восстанавливают подачу электричества
В Туапсинском районе продолжаются работы по устранению последствий мощного наводнения, вызванного ураганом. Специалисты активно обследуют подтопленные территории, а жители оценивают нанесенный стихией ущерб. Главной задачей на данный момент является восстановление электричества, пишет РЕН ТВ.
Приоритетной задачей для экстренных служб является восстановление электроснабжения. На данный момент все обесточенные объекты, включая жилые дома и социальные учреждения, временно подключены к резервным источникам питания.
Местная жительница Светлана Комисаренко рассказала, что на ее глазах потоком воды унесло две машины, которые протащило через несколько домов. По словам женщины, ее собственный автомобиль сильно поврежден и полностью забит илом.
В Туапсинском районе продолжается чрезвычайная ситуация после разрушения моста через реку Шапсухо. Жители около 300 домов в поселке Лермонтово оказались изолированы от внешнего мира.
Аварийный мост, служивший единственной переправой, не устоял перед мощным течением реки. Сильный поток полностью уничтожил конструкцию, лишив жителей связи с «большой землей».
Спасатели организовали круглосуточное дежурство и обеспечивают доставку продуктов питания, воды и других предметов первой необходимости. Некоторые местные жители пытаются добраться до своих домов вплавь, чтобы забрать документы, лекарства и личные вещи.
Синоптики предупреждают, что ситуация может усугубиться из-за прогнозируемой новой волны осадков в регионе.
Мощный шторм обрушился на Кубань 3 августа. В результате непогоды над Черным морем местные жители заметили в том числе два мощных смерча. Соответствующие видео появились в Сети. К утру 4 августа подтопленные дома стали освобождаться от воды.