На Кубани дома и придворовые территории освободились от воды
В Краснодарском крае все дома и придворовые территории освободились от воды, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Отмечается, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.
Всего к работам готовы приступить 230 специалистов и 67 единиц техники.
На Краснодарский край обрушилась непогода. Потоки бурной воды смыли мост и сломали деревья в поселке Агой в Краснодарском крае. Также там был смерч.
Ранее в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС. 3 августа были подтоплены десятки домов и придомовых территорий.