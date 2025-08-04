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На Кубани дома и придворовые территории освободились от воды

В Краснодарском крае все дома и придворовые территории освободились от воды, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

Отмечается, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации.

Всего к работам готовы приступить 230 специалистов и 67 единиц техники.

На Краснодарский край обрушилась непогода. Потоки бурной воды смыли мост и сломали деревья в поселке Агой в Краснодарском крае. Также там был смерч.

Ранее в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС. 3 августа были подтоплены десятки домов и придомовых территорий.