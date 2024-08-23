SHOT: захватчики грозятся взорвать в ИК-19 самодельную бомбу

сегодня в 14:41

Захватившие заложников в волгоградской ИК-19 заключенные радикалы заявили, что хотят взорвать самодельную бомбу, сообщает SHOT .

По словам арестантов, им удалось собрать СВУ прямо на территории исправительного учреждения.

Кроме того, захватчики шлют силовикам видеозаписи, где попавшие в заложники сотрудники ФСИН просят выполнить требования злоумышленников предоставить вертолет и 2 млн долларов.

Радикалы вооружились ножами, молотком и ножницами. Одному из заложников они пытались отрезать ухо, а начальнику ИК-19 Андрею Девятову разбивали голову молотком.