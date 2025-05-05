SHOT: ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Воронеж

сегодня в 02:05

По предварительной информации, ПВО сбила над городом несколько воздушных целей.

По словам очевидцев, около получаса назад раздались от пяти до семи громких взрывов на окраине города, перед этим был слышен звук пролета БПЛА.

До этого в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.