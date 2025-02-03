SHOT: в момент покушения Саркисян спустился в холл ЖК, чтобы попасть на паркинг

В момент покушения глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян спустился в холл с целью попасть на подземный паркинг элитного ЖК «Алые паруса» в Москве, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, 46-летний Саркисян передвигался исключительно с охраной. При этом у телохранителей при себе было спецоборудование, которым они проверяли урны, диваны и другие места в жилом комплексе.

Как рассказал житель дома Владимир, охрана в ЖК была на высоком уровне, регулярно проверялись документы. Мужчина предположил, что взрывчатку могли спрятать за креслом или диваном в подъезде. При этом самого взрыва Владимир не слышал, так как в это время отвозил дочь в школу.

Взрыв в подъезде элитного ЖК «Алые паруса» на улице Авиационной произошел в понедельник утром. В результате ЧП погиб 1 человек и 4 пострадали. Личность убитого не могут установить из-за сильных повреждений его лица.

Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок. Целью взрыва мог стать создатель «Армянского батальона» Армен Саркисян. «Арбат» воевал в составе ВС РФ.