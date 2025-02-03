SHOT: основатель батальона «Арбат» Саркисян ранен при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Основатель батальона «Арбат» и президент федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян получил ранение в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщает SHOT .

По предварительным данным, на него было совершено покушение. Взрыв произошел в тот момент, когда 46-летний Саркисян проходил через холл в сопровождении охраны.

При этом Telegram-канал «Подъем» сообщал, что Армен Саркисян погиб в результате взрыва в элитном столичном ЖК. Однако в настоящий момент данная информация опровергнута. В числе пострадавших — сотрудники службы безопасности и консьержка.

Взрыв произошел в понедельник утром в доме №77 по улице Авиационной в Москве. В результате ЧП погиб мужчина, есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.