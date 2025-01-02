SHOT: опознан водитель, подорвавший Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе

Федеральное бюро расследований (ФБР) опознало водителя, который подорвал Tesla Cybertruck около отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает SHOT .

Предварительно, в момент взрыва в автомобиле находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс. Погибший служил в американской армии в качестве менеджера по разведке с опытом работы в спецподразделениях.

В ходе обследования места взрыва были обнаружены канистры с бензином и много пиротехники. После взрыва Cybertruck власти Лас-Вегаса организовали эвакуацию людей из башни Трампа. Выяснилось, что оба электрокара были арендованы с помощью сервиса Turo.

Ранее электромобиль Tesla Cybertruck взорвался в Лас-Вегасе. В результате ЧП один человек погиб, семеро получили ранения. Власти США расследуют происшествие как возможный теракт. По словам президента США Джо Байдена, спецслужбы ищут связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом у отеля Трампа.