SHOT: наркоторговцы на велосипедах открыли огонь по полицейскому в Подмосковье

В Домодедове двое наркоторговцев на велосипедах расстреляли из пистолета сотрудника полиции. Ведется розыск преступников, сообщает SHOT .

Инцидент произошел днем 5 июня, когда капитан и майор МВД патрулировали лесополосу около Лунной улицы. Их внимание привлекли двое подозрительных парней-велосипедистов — те раскладывали под кустами закладки.

Правоохранители попросили у молодых людей документы, те занервничали. После того, как им предложили добровольно сдать наркотические средства, один из драгдилеров достал пистолет и трижды выстрелил в полицейского. Затем оба злоумышленника скрылись.

Сотрудник полиции получил огнестрельные ранения плеча и спины, его госпитализировали. По всем областным отделам разослали ориентировки на преступников, сейчас их ищут.

Похожее нападение произошло в начале апреля: байкер-наркокурьер Василий Буряков расстрелял полицейских во Фрянове, когда его застали за раскладыванием наркотиков в лесу. В результате перестрелки на месте погиб помощник участкового, а оперуполномоченный попал в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленник смог уйти от погони и добрался до Тверской области, где его задержали и доставили в Подмосковье. Он арестован.