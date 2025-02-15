SHOT: мужчина похитил немую школьницу из авто в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный житель похитил немую 15-летнюю школьницу из автомобиля ее родителей, сообщает SHOT .

Вечером 14 февраля мужчина в куртке на голое тело подошел к машине, стоявшей на улице Куйбышева около магазина. Он открыл дверь, взял за руку сидевшую в авто школьницу и увел с собой.

Позднее злоумышленника с подростком видели в городе. Девочка плакала, она не хотела идти за мужчиной. На одной из АЗС, где их заметили, школьница показывала рукой в сторону витрины.

Утром 15 февраля похитителя задержали. В ближайшее время мужчину планируют допросить.

Похищенный подросток жив. Девочку доставили в больницу, где ее будут обследовать медики.