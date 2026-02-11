Шокирующее видео: лифт с 3-летней девочкой и ее мамой рухнул в Петербурге
Трехлетний ребенок пострадал при падении лифта в многоэтажке Санкт-Петербурга
0:14
В Санкт-Петербурге рухнул лифт, внутри которого находились пассажиры. В больницу попали ребенок с матерью, сообщает Mash на Мойке.
Инцидент произошел в доме на проспекте Космонавтов. Лифт с пассажирами начал сильно качаться, а затем сорвался со второго этажа.
По итогу находившаяся в кабине трехлетняя девочка при падении получила перелом позвоночника и ушибы. В больницу также доставили и ее мать.
На данный момент прокуратура и следственный комитет начали проверку по факту произошедшего.
