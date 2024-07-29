Шокированный очевидец рассказал о первых минутах катастрофы с поездом под Волгоградом

Пассажирка поезда № 491 Казань-Адлер, который перевернулся после столкновения с грузовиком в Волгоградской области, рассказала о первых минутах после происшествия, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам женщины, ее вагон в результате ДТП не перевернулся, поэтому она с семьей не пострадала.

На опубликованных кадрах видно, как лежат опрокинутые вагоны и стоит деформированный от удара грузовик. Пассажиры выпрыгивают из уцелевших вагонов и достают из них свой багаж.

В понедельник водитель грузовика КАМАЗ выехал на ж/д переезд Гремячая — Котельниково и столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда, пострадали около 100 человек. Движение поездов на участке приостановлено.